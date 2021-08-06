Bursa’da minibüsçüler kapıştı: O anlar kameralara böyle yansıdı!

Yolcuların hangi araca bineceği konusunda anlaşamayan şoförler bir anda kavgaya tutuştu. Araca binmek isteyen yolcuların araya girmesine rağmen öfkesini dindiremeyen şoförler tekmeli yumruklu birbirine girdi. Yolcu ve şoförlerin karmaşasını fırsat bilen bir şoför ise kendi aracından aldığı sopayla diğer meslektaşına saldırdı.