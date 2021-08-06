Camide korku dolu anlar

Kaza Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Osmanbey Caddesi üzerinden gelip Kasımefendi caddesine çıkan Özgür Ö. (47) yönetimindeki 16 f 8774 plakalı minibüs, sürücüsünün aniden şoka girmesiyle bir anda kontrolden çıktı. Trafik levhasına çarpan araç, hızlanarak Sarı Cami duvarını yıkıp avluya daldı. Ağaca çarparak duran araçtaki sürücüsü, kazayı yaralanmadan atlattı.Kaza sonucu caminin bahçe duvarı ve araçta ağır hasar oluştu. Kazayı gören kuran kursu öğrencileri büyük şok yaşadılar.Kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekipleri, hastaneyi reddeden sürücüye ayakta tedavi ettiler.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.