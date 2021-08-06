Camilere dadanan hırsız yakalandı

İzmit İlçesinde bazı camiilerde değerli eşyaların çalınması ve bazı camiilerde ise mazlemelere zarar verilmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucu, olayların faili olduğu tespit edilen E.H.L yakalanarak gözaltına alındı.
17 ve 24 Temmuz tarihlerinde 2 farklı camiiye girerek hırsızlık yapan, 24 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerşnde ise 2 farklı camiiye hırsızlık amaçlı girip çalacak bir şey bulamayınca malzemelere zarar verdiği iddia edilen şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.