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Giriş Tarihi: 6.8.2021 22:06

Camilere dadanan hırsız yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Camilere dadanan hırsız yakalandı

Kocaeli İzmit İlçesinde camilere dadanan ve değerli eşyaları çalan, bazı camiilerde ise malzemelere zarar veren E.H.L yakalanarak gözaltına alındı.

İzmit İlçesinde bazı camiilerde değerli eşyaların çalınması ve bazı camiilerde ise mazlemelere zarar verilmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucu, olayların faili olduğu tespit edilen E.H.L yakalanarak gözaltına alındı.

17 ve 24 Temmuz tarihlerinde 2 farklı camiiye girerek hırsızlık yapan, 24 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerşnde ise 2 farklı camiiye hırsızlık amaçlı girip çalacak bir şey bulamayınca malzemelere zarar verdiği iddia edilen şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Camilere dadanan hırsız yakalandı
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