Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 6 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri vakti!

Cuma namazı saati, her hafta Cuma gününde 81 ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte gözler, vatandaşlar bugün yapılması gereken ya da tavsiye edilen ibadetlere çevrildi. Bugünün farz ibadetleri arasında yer alan Cuma namazı saati de bu nedenle merak konusu oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, 6 Ağustos tarihli Cuma namazı saati ve ezan vakitleri...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İSTANBUL CUMA SAATİ 13:15
ANKARA CUMA VAKTİ 13:00
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:22
ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:50
BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:15
ANTALYA CUMA KAÇTA? 13:08
KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 13:01
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12:30
ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 13:09
MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 12:52
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.