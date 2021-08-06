Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı ve namazda okunacak sureler

Yeni haftada bir Cuma gününe daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşayan müslümanlar, bugün yapılacak ibadetler ve yapılması tavsiye edilen davranışlar, sünnetler hakkında araştırma yapıyor. Bugünün farz ibadeti olan Cuma namazı kılınışı da bu nedenle araştırılıyor. Camiye gidecek olan müslümanlar, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ilk defa namaz kılacaklar ve bilgisini tazelemek isteyenler için cuma namazı kılınşı...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı ve diğer tüm bilgiler şöyle;