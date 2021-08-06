Cumhur İttifakı belediyelerinden yardım eli

Belediye Başkanı Enver Demirel yaptığı açıklamada bölgeye ihtiyaç olarak ilk etapta gıda, çadır, temizlik malzemesi, sokak hayvanları için mama ve yem gönderdiklerini ihtiyaç olduğunda gereken ne varsa da yapılacağını söyledi. Başkan Demirel açıklamasında; "Devam eden orman yangınları maalesef içimizi acıtıyor. O bölgede yangın ile mücadele eden Karadeniz Bölgesinde ise sel ile mücadele eden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Yüce Allâh'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bölgedeki yangınlar bir an önce biter. Yüce Allâh bu tür afetlerden Devletimizi, Milletimizi, Ülkemizi ve insanımızı muhafaza eylesin. Bizde Etimesgut Belediyesi olarak bölgeye özellikle gıda, çadır, temizlik malzemesi, sokak hayvanları için mama ve yem gönderiyoruz. İhtiyaç halinde ne gerekiyorsa da yapacağız" ifadelerini kullandı.



UNUTURSAK 'GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN'

Millet olarak birlik ve beraberlik ile bu tür afetlerin üstesinden gelinebileceğini belirten Başkan Demirel; "İçimiz yanıyor, artık dayanamayacak hale geldik. Milletimiz birlik ve beraberlik ile bu konuyu aşacağına canı gönülden inanıyorum. Muhakkak daha iyisini yapacağız ama yanan canlar yerine gelmeyecektir. Acıların telafisi muhakkak yapılacaktır ama bu millet bu ihaneti unutmayacaktır. Unutursak 'Gök Girsin Kızıl Çıksın" dedi.