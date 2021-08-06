Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile gelen son dakika deprem haberine göre, saat 13:52'de Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Muğla ve çevre illerde hissedilirken vatandaşlar nerede deprem oldu, kaç şiddetinde diye araştırmaya koyuldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremle ilgili ilk bilgiler.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) atça açıklarında bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 13.52'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı 16.70 kilometre derinlikte gerçekleşti. Hemen ardından 4.1 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. AFAD depremlerin ardından can ve mal kaybına dair bir ihbar gelmediğini bildirdi.
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