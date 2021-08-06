Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile gelen son dakika deprem haberine göre, saat 13:52'de Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Muğla ve çevre illerde hissedilirken vatandaşlar nerede deprem oldu, kaç şiddetinde diye araştırmaya koyuldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremle ilgili ilk bilgiler.