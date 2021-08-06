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Haberler Yaşam Haberleri Datça açıklarında korkutan depremler: Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Ege’de depremler sürüyor! Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 6.8.2021 14:25 Son Güncelleme: 6.8.2021 14:26

Datça açıklarında korkutan depremler: Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Ege’de depremler sürüyor! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Datça açıklarında korkutan depremler: Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Ege’de depremler sürüyor! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Günlerdir peş peşe depremlerle sarsılan Datça açıklarında saat 13:52’de bir deprem daha meydana geldi. Ege Denizi’nde meydana gelen depremi hissedenler, nerede deprem oldu, merkez üssü neresi, deprem kaç şiddetinde diye araştırıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar.

Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile gelen son dakika deprem haberine göre, saat 13:52'de Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Muğla ve çevre illerde hissedilirken vatandaşlar nerede deprem oldu, kaç şiddetinde diye araştırmaya koyuldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremle ilgili ilk bilgiler.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) atça açıklarında bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 13.52'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı 16.70 kilometre derinlikte gerçekleşti. Hemen ardından 4.1 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. AFAD depremlerin ardından can ve mal kaybına dair bir ihbar gelmediğini bildirdi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Datça açıklarında korkutan depremler: Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Ege’de depremler sürüyor! Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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