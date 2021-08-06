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Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:18

Dükkan sahibi ile kiracısı kavgaya tutuştu! Lüks arabanın camına kaldırım taşı attı

İHA
Dükkan sahibi ile kiracısı kavgaya tutuştu! Lüks arabanın camına kaldırım taşı attı

İstanbul Esenyurt’ta dükkan sahibi ile kiracısı arasında başlayan para tartışması sokak ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Eline kaldırım taşını alan kiracı, dükkan sahibinin lüks arabasının camını patlattı. Bu sırada yere düşen kiracı ile dükkan sahibi arasındaki arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası bulunan dükkan sahibi ile kiracısı akşam saatlerinde buluştular.

Bir süredir kirasını ödemeyen kiracı ile dükkan sahibi arasında tartışma meydana geldi. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yerden kaldırım taşı alan kiracı, lüks otomobilin ön camına fırlatarak camı patlattı.

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Bu sırada yere düşen kiracı zor anlar yaşadı. Arabasına kaldırım taşı atıldığını gören, dükkan sahibi ise deliye dönerek yere düşen adamı tekmeledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şahısları güçlükle ayırdı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Dükkan sahibi ile kiracısı kavgaya tutuştu! Lüks arabanın camına kaldırım taşı attı
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