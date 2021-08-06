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Giriş Tarihi: 6.8.2021

Eşini öldüren cani kocaya ağır müebbet

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Eşini öldüren cani kocaya ağır müebbet
Pendik'te geçen 4 Nisan'da 4 çocuk annesi eşi Arzu İlhan Koca'yı (39) bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Göksal Koca (31) hakkında soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, karı-koca arasında ailevi konulardan dolayı tartışma çıktığı, evden ayrılmak için kapıya yönelen Arzu İlhan Koca'nın eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı belirtildi. Arzu İlhan Koca'nın hastanede hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Göksal Koca'nın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
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Eşini öldüren cani kocaya ağır müebbet
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