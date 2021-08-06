Eşini öldüren cani kocaya ağır müebbet

Pendik
'te geçen 4 Nisan'da 4 çocuk annesi eşi Arzu İlhan Koca
'yı (39) bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Göksal Koca
(31) hakkında soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede, karı-koca arasında ailevi konulardan dolayı tartışma çıktığı, evden ayrılmak için kapıya yönelen Arzu İlhan Koca'nın eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı belirtildi. Arzu İlhan Koca'nın hastanede hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Göksal Koca'nın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.