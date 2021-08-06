Eskişehir’de bor madeni tesisinde yangın: Kontrol altına alındı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka İşletme Tesisleri'nde, elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Trafoda hemen ardından başlayan yangın, kısa sürede bor madenlerinin işlendiği 'Penta-4' birimine sıçradı. Alevlere önce tesiste hazır bulunan itfaiye ekipleri, köpük sıkarak müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. Tesislere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ise ayakta müdahale edildi.