Esra Hankulu kimdir ve neden öldü? Esra Hankulu nasıl öldü?

Ankara'nın Mamak ilçesinde Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.Başsavcılık, Hankulu'nun yanında bulunan Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un gözaltı süresinin uzatıldığı, genç kadının cansız bedeninin ise kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği ifade edildi.Ümitcan Uygun, Furkan C. ve Dilan C. ek gözaltı süresi talebi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.