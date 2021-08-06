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Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:47

Gönüllü gençler siper oldu

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Gönüllü gençler siper oldu

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri "Gönüllü Gençler yangın bölgelerinde" olayların başladığı ilk andan itibaren sadece yangın bölgelerinde değil tüm Türkiye'de gençlik merkezleri çalışanları ve liderleri teyakkuz haline geçti.

Uluslararası gençlik ve uzman değişimleri ortak tarih ve kültüre sahip ülkeler başta olmak üzere devletler ve gençler arasında iyi ilişkilerin, karşılıklı saygı ve dostluğun geliştirilmesi, gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması için kurulan gençlik merkezleri yangın bölgelerinde.

Yapılabilecek çalışmalara dair harekete geçip özellikle Manavgat başta olmak üzere Antalya'nın tüm gençlik merkezleri ile Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri ve diğer bölgelerinde Devlet kurumları ile koordineli olarak özellikle lojistik destek anlamında gönüllü gençler faaliyetlerde bulunuyor.

Bununla beraber yangında zarar gören ailelere yönelik moral ziyaretleri gerçekleştiren gençler yangında hasar gören evi ve eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza yönelik Kullanılmamış beyaz eşya ve yardım kampanyası başlattı.

Ayrıca Yangın bölgeleri başta olmak üzere81 ilimizde doğayı yeniden Yeşillendirme adına fidan dikimi faaliyetleri organize edilmiştir

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Gönüllü gençler siper oldu
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