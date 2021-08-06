Gönüllü veterinerler hayvanların yarasını sarıyor

Muğla
'daki yangınlarda zarar gören hayvanların tedavileri için 230'un üzerinde klinik çalışanı ve 490 veteriner seferber oldu. Hayvanlar gönüllüler tarafından tedavi edildikten sonra doğal ortamlarına salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
'ne bağlı parklara bırakılıyor. Muğla Veteriner Hekimleri Odası
Başkanı Serkan Alpözen
, Türkiye
'nin dört bir yanındaki firmalardan destek telefonu aldığını belirterek, "Biz hepsine buradaki ekip sayısının, hizmetin, ilaç ve mama sayısının yeterli olduğunu, destek gerekirse onları arayacağımızı söyledik. İlaç ve mama firmaları çok ciddi destek verdiler. İlaç ve mama gönderdiler. Biz bunları klinisyenlerimize ve pet sektörünün olduğu ilçelerdeki meslektaşlarımıza dağıtıyoruz. Yaralı hayvanlar veteriner hekimlerinin kontrolü altında. Muğla bu konuda çok güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Çok güzel bir çalışma sergilendi, sergileniyor" dedi.