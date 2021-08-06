Her yer yandı, yuvasını terk etmedi

Manavgat İlçesi meydana gelen orman yangınlarıyla adeta kabusu yaşıyor. İlçeye bağlı Saraçlı Mahallesi de yangından en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri. Yangın ortalığı kül ederken Saraçlı Mahallesi'nde bulunan Aşağı Işıklar Camii'nin kubbesine yuva yapan iki leyleğin yangın boyunca bağırdıkları, yuvalarını ve yavrularını bir an bile terk etmedikleri ortaya çıktı.





Yangın esnasında neredeyse tüm evler zarar görürken caminin yangından etkilenmediği görüldü. Kabusu yaşayan ve evini kaybeden Şener İsmail Ünal SABAH'a konuştu.





Ünal, yangın boyunca ve gece leyleklerin bağırdığını belirterek, "Yangın esnasında leyleklerin yuvada kalarak sesli bir şekilde bağırdıklarını duydum. Yavrularını terk etmeyen leylekler, yangın sonrası da orada kalmaya devam etti.





Yangında neredeyse tüm evler yanarken camiimiz ve kubbesinde bulunan leyleklere hiçbir zarar gelmedi." SABAH ekibi, dronela yuvalarını terk etmeyen leylekleri görüntüledi.