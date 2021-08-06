Hollandalı genç turist Alanya’da Müslüman oldu

Müslüman olan arkadaşlarından etkilendiğini, İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğü'ne başvuran Hollanda uyruklu Rob Richel için Alanya Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Rob Richel'e özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm'a girmek Allah'a, Muhammed Mustafa'nın Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı kelime-i şehadet ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz"

İlhan'ın konuşmasının ardından Rob Richel, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İsmini de Müslüman bir isimle değiştirmek istediğini belirten Richel "Yusuf" adını aldı. İhtida merasimi İlhan'ın yapmış olduğu dua ile tamamlandı.

İlhan, İslamiyet'i seçen ve Yusuf adını alan Richel'i tebrik ederek ihtida belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Flemenkçe ve İngilizce yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.