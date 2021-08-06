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Giriş Tarihi: 6.8.2021 12:47

Husumetlisini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı

İHA
Husumetlisini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı

Gaziantep’te, bıçaklı saldırıcı sonucu husumetlisini öldüren katil zanlısı, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Ağaçlı Geçidinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, aralarından husumet bulunan 3 kişi arasında sözlü tartışma yaşanmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri yanında bulunan bıçakla iki arkadaşa saldırmıştı. Saldırı sonucu boğazına aldığı darbesiyle yere yığılan Mehmet Ürkmez (25) olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı ise ağır yaralanmıştı.

KATİL ZANLISI SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Husumetlisini bıçaklı saldırı sonucu öldüren katil zanlısı Halil İbrahim Kolay (30) ise olay sonrası kaçarak izini kaybettirmişti. Kaçan zanlıyı yakalamak için yoğun çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın Düztepe Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Ekipler, yer tespitinin ardından katil zanlısının bulunduğu noktaya operasyon düzenleyerek zanlıyı yakaladı.
Yakalanan zanlı, sorgu işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili incelemenin de sürdüğü öğrenildi.
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Husumetlisini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı
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