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Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:17 Son Güncelleme: 6.8.2021 09:18

İş arayan genç kızları ağına düşüren dolandırıcı yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İş arayan genç kızları ağına düşüren dolandırıcı yakalandı

Konya’da kurduğu site üzerinden hastanelere personel alımı yaptığını söyleyerek özellikle genç kızları dolandıran Yasin A. (22) gözaltına alındı. Kendisini personel alımı yapan firmanın halkla ilişkiler müdürü olarak tanıttığı öğrenilen Akkurt’un ilk ifadesinde, “Bugün sadece 5 kişi para yatırdı. Şikayetlerini geri çekerlerse paralarını geri verebilirim” diyerek pişkince savunma yaptığı öğrenildi.

Karatay ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, polis merkezlerine gelen 10 genç kadının iş bulmak isterlerken dolandırıldıklarını yönünde şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

Polis, yapılan çalışma sonucu şüphelinin kurduğu 'işin olsun' isimli site üzerinden kendisini Konya Şehir Hastanesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine personel alımı yapan firmanın halkla ilişkiler müdürü olarak tanıttığı, özellikle başvuran genç kızlardan evrakları isteyip, banka hesabına 120 TL para yatırmalarını, bunun da dekontunu almalarını istediğini tespit etti. Polis, şüphelinin aynı yöntemle daha öncede yüzlerce kişiyi dolandırdığı öğrenilen Yasin A.'yı dün akşam yakalayarak gözaltına aldı.

Savunmasında suçunu itiraf eden Yasin A.'nın ilk ifadesinde gün içerisinde 5 kişinin hesabına para yatırdığını, şikayetlerinden vazgeçmeleri halinde paralarını geri verebileceğini belirterek pişkince savunma yaptığı öğrenildi. Mağdurlarında polis merkezlerine gelmeye devam ettikleri belirtildi.

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İş arayan genç kızları ağına düşüren dolandırıcı yakalandı
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