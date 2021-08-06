İstanbul’da korkuya neden olmuştu: Balık ve yengeç ölümlerinin nedeni belli oldu

Yasadışı avcılık yapan bir vatandaşın balıkları bizim denetimimize yakalanmamak için küçüklerini atmış ve bölgeden kaçmış. Herhangi bir ne kimyasal oksijen yetersizliği, ne de herhangi bir şey bulamadık. Ticari avcılık iç sularda yasak, yasak olduğu için gayet güzel büyük balıklarımız var o bölgede, büyük olanlarını almış, küçük olanlarını da suya bırakıp kaçmış. Bu şekilde olduğunu düşünüyoruz çünkü herhangi bir şey tespit edemedik" dedi.