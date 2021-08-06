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Giriş Tarihi: 6.8.2021 18:31 Son Güncelleme: 6.8.2021 18:31

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Türkiye’nin önemli gündem kararlarının alındığı toplantının günü ve saati merak ediliyor. Beştepe'de bir araya gelecek olan kabinenin ne zaman hangi saatte ve günde toplanacağı her hafta araştırılan konular arasında yerini alırken Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta ne zaman yapılacak?

Sosyal hayatta normalleşme devam ederken Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Toplantıda vaka sayılarının azaltılabilmesi için alınması muhtemel yeni önlemler değerlendirilecek olup Kabine Toplantısı kararları binlerce kişiyi yakından ilgilendirecek. Son olarak ülkemizde meydana gelen yangınlardan dolayı toplantı ertelenmişti. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milyonların gündeminde Kabine Toplantısı tarihi yer alıyor. Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA NE ZAMAN YAPILACAK?

2 Ağustos Pazartesi günü yapılması beklenen ancak yaşanan yangın olayları sebebiyle ertelenen kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni toplantının 9 Ağustos günü yapılması bekleniyor...

Yeni kabine toplantısında artış eğilimi gösteren corona virüsü vaka sayılarının değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması beklenenler arasında yer alıyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak?
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