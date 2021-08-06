Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milyonların gündeminde Kabine Toplantısı tarihi yer alıyor. Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA NE ZAMAN YAPILACAK?

2 Ağustos Pazartesi günü yapılması beklenen ancak yaşanan yangın olayları sebebiyle ertelenen kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni toplantının 9 Ağustos günü yapılması bekleniyor...

Yeni kabine toplantısında artış eğilimi gösteren corona virüsü vaka sayılarının değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması beklenenler arasında yer alıyor.