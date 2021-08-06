Kaldığı hastanenin etrafını çorak gördü, çıktıktan sonra ağaçlandırdı

Isı yalıtım malzemeleri üreten iş insanı Şemsettin Bozkurt'un (52) 5 çocuğundan Ömer (15), nisan ayında rahatsızlandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt'a apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.





Oğlunun tedavisi sırasında Şemsettin Bozkurt, refakatçi olarak hastanede kaldı. Oğluyla aynı odada kalan Bozkurt, camdan dışarıyı izlerken, bu cephenin çorak olduğunu fark etti. Oğlunun taburcu olmasının hemen ardından hastane yönetimiyle görüşen Bozkurt, o alanın ağaçlandırılması için çalışma başlattı.





Bozkurt, 1,5 dönümlük alana 550 ağaç dikip, otomatik sulama sistemi ve kamelya ile peyzaj çalışması yaptırdı. Yaklaşık 45 günde tamamlanan çalışmayla kuru otların bulunduğu alan, yeşillendi. Şimdilerde alanda, hasta ve hasta yakınları gelip dinleniyor.





45 GÜNDE YEŞİL BİR ALAN OLDU



Yeşillendirme çalışmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bozkurt, "En küçük oğlumu karın ağrısı şikâyetiyle acile kaldırdık. Apandisit teşhisi konuldu. Sonra başarılı bir ameliyat geçirdi. Bize tamda buraya bakan bir cephede oda tahsis edildi.





Oğluma refakat ederken sıkılınca camdan dışarıya baktım. Ve etrafın sapsarı, çorak, kupkuru otlarla kaplı olduğunu gördüm ve çok üzüldüm. Sonra hastane yönetimiyle görüşüp, 'Buranın peyzaj projesini bağış olarak yapabilir miyiz?' diye sordum ve olumlu karar çıktı.