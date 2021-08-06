Kapadokya temmuz ayında yılın turist rekorunu kırdı

Peribacaları, sıcak hava balonları, vadileri ve kayadan oyma otelleri ile dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri, temmuz ayında 2021 yılının ziyaretçi rekorunu kırdı.

Yılın ilk altı ayında Kapadokya bölgesini 483 bin 915 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken sadece temmuz ayında 370 bin 534 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bölgede en fazla turisti 95 bin 530 kişiyle Zelve Örenyeri ağırlarken, Hacıbektaş Veli Müzesi 76 bin 860 kişi, Göreme Açık Hava Müzesi ise 74 bin 78 kişiyi ağırladı.

Kapadokya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş'taki arkeoloji ve etnografya müzeleri, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık.