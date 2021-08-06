Karabük’te çifte yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor.