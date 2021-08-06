Kastamonu’da feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

BARİYERLERE ÇARPARAK TAKLA ATTI

Samsun'dan İstanbul yönüne giden Mete Ayangil yönetimindeki 34 BE 0435 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.