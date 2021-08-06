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Giriş Tarihi: 7.8.2021 04:53

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

DHA
Kastamonu’da feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'daki kaza, gece saatlerinde Tosya D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi.

BARİYERLERE ÇARPARAK TAKLA ATTI

Samsun'dan İstanbul yönüne giden Mete Ayangil yönetimindeki 34 BE 0435 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mete Ayangil, eşi Sevim Ayangil ile Zennure Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırıldı. Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı.

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Kastamonu'da feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü
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