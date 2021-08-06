Kayıp üniversiteli gençten acı haber! 5 gündür aranan Samet Işıtan’ın cansız bedeni bulundu

AİLESİ KONUM BİLGİLERİNE ULAŞTI

Ailenin başvurusu üzerine alınan konum bilgisine göre Çarşamba gününe kadar Yanartaş bölgesinde olduğu bilgisine ulaşılan Samet Işıtan'ın çevredeki hiçbir kuruluş ve işletmenin güvenlik kameralarında bir bilgiye rastlanılamadı.

Antalya'da kaybolan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

"KARDEŞİM KAYALIKLARDAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Işıtan, "Kardeşim bu bölgede olsa mutlaka bir kamera görüntüsünde görünürdü. Muhtemelen kayalıklardan düşmüş olabileceğini düşünüyoruz. Haber alamıyoruz 4. gün oldu dağda kalmayı bilen bir çocuk başına bir şey gelmediyse, yolunu kaybetmesi mümkün değil. Sivil arama kurtarma ekiplerinden de destek bekliyoruz." dedi.