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Giriş Tarihi: 6.8.2021 21:19 Son Güncelleme: 6.8.2021 23:03

Kayıp üniversiteli gençten acı haber! 5 gündür aranan Samet Işıtan'ın cansız bedeni bulundu

İHA
Kayıp üniversiteli gençten acı haber! 5 gündür aranan Samet Işıtan’ın cansız bedeni bulundu

Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da kaybolan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan’ın kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Işıtan’ın, yürüyüş ya da tırmanış gerçekleştirdiği sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor. Öte yandan Işıtan'ın ablası yaptığı açıklamada, "Kardeşim bu bölgede olsa mutlaka bir kamera görüntüsünde görünürdü. Muhtemelen kayalıklardan düşmüş olabileceğini düşünüyoruz" demişti.

Üniversite öğrencisi Samet Işıtan, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Antalya'nın Kemer ilçesine gelerek ünlü Çıralı tatil beldesindeki bir kampinge yerleşti. Pazartesi günü sabah 06.50'da kampingden ayrılarak saat 09.00 sıralarında ünlü Yanartaş Milli Park alanına giden Samet Işıtan, yangınlar sebebiyle ormanlık alanlara girmeyip bir patika yoldan dağlık alana doğru yürüdü.

TELEFONU SALI GECESİ KAPANDI

Bu saatten sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Abla Nur Işıtan, kardeşinin Salı akşamı 23.30'a kadar açık olan telefonu daha sonra kapandığını söyledi.

AİLESİ KONUM BİLGİLERİNE ULAŞTI

Ailenin başvurusu üzerine alınan konum bilgisine göre Çarşamba gününe kadar Yanartaş bölgesinde olduğu bilgisine ulaşılan Samet Işıtan'ın çevredeki hiçbir kuruluş ve işletmenin güvenlik kameralarında bir bilgiye rastlanılamadı.

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"KARDEŞİM KAYALIKLARDAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Işıtan, "Kardeşim bu bölgede olsa mutlaka bir kamera görüntüsünde görünürdü. Muhtemelen kayalıklardan düşmüş olabileceğini düşünüyoruz. Haber alamıyoruz 4. gün oldu dağda kalmayı bilen bir çocuk başına bir şey gelmediyse, yolunu kaybetmesi mümkün değil. Sivil arama kurtarma ekiplerinden de destek bekliyoruz." dedi.

DAĞLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün bölgede yapılan arama neticesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Işıtan'ın dağlık alanda cesedini buldu. Ekipler tarafından bölgeden çıkartılan Işıtan'ın cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Talihsiz öğrencinin, bölgede yürüyüş ya da tırmanış yaparken dengesini kaybedip düştüğü değerlendiriliyor.

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Kayıp üniversiteli gençten acı haber! 5 gündür aranan Samet Işıtan'ın cansız bedeni bulundu
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