Kayıp üniversiteli gençten acı haber! 5 gündür haber alınamayan Samet Işıtan’ın cansız bedeni bulundu

Üniversite öğrencisi Samet Işıtan, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Antalya'nın Kemer ilçesine gelerek ünlü Çıralı tatil beldesindeki bir kampinge yerleşti. Pazartesi günü sabah 06.50'da kampingden ayrılarak saat 09.00 sıralarında ünlü Yanartaş Milli Park alanına giden Samet Işıtan, yangınlar sebebiyle ormanlık alanlara girmeyip bir patika yoldan dağlık alana doğru yürüdü.
AİLESİ KONUM BİLGİLERİNE ULAŞTI
Bu saatten sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Abla Nur Işıtan, kardeşinin Salı akşamı 23.30'a kadar açık olan telefonu daha sonra kapandığını söyledi. Ailenin başvurusu üzerine alınan konum bilgisine göre Çarşamba gününe kadar Yanartaş bölgesinde olduğu bilgisine ulaşılan Samet Işıtan'ın çevredeki hiçbir kuruluş ve işletmenin güvenlik kameralarında bir bilgiye rastlanılamadı.
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"KARDEŞİM KAYALIKLARDAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR"
Işıtan, "Kardeşim bu bölgede olsa mutlaka bir kamera görüntüsünde görünürdü. Muhtemelen kayalıklardan düşmüş olabileceğini düşünüyoruz. Haber alamıyoruz 4. gün oldu dağda kalmayı bilen bir çocuk başına bir şey gelmediyse, yolunu kaybetmesi mümkün değil. Sivil arama kurtarma ekiplerinden de destek bekliyoruz." dedi.
DAĞLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bugün bölgede yapılan arama neticesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Işıtan'ın dağlık alanda cesedini buldu. Ekipler tarafından bölgeden çıkartılan Işıtan'ın cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Talihsiz öğrencinin, bölgede yürüyüş ya da tırmanış yaparken dengesini kaybedip düştüğü değerlendiriliyor.