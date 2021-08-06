Koronayı yenmişti, ama kurtarılamadı

Aslen Adıyamanlı olan ve uzun yıllardan bu yana Kocaeli'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Memicik (39), yaklaşık 3 ay kadar önce rahatsızlandı.

Yapılan kontrollerde Koronavirüse yakalandığı belirlenen ve tedavi altına alınan Memicik, zorlu bir tedavi sonrası virüsü yendi. Ancak virüs nedeniyle ciğerleri zarar gördü. Taburcu olduktan sonra birçok şikâyeti bulunan Memicik, günden güne zayıfladı.

3 gün önce bu rahatsızlıklara bağlı olarak tekrar fenalaşan ve Gebze İlçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan genç baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şef garson olarak çalıştığı öğrenilen Memicik'in ölüm haberi yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Virüsü yenmesine rağmen, tedavi süresinde özellikle ciğerlerinin büyük zarar gördüğü ve bir daha kendini toparlayamadığı öğrenilen Memicik'in cenazesinin Kartepe İstasyon Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.