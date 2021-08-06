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Giriş Tarihi: 6.8.2021 20:04

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA
Manisa’da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Mezitler Mahallesi Yaykın mevkisi yakınlarındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Demirci Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tankerlerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında, çevrede oturan bazı mahalle sakinleri traktörlerin arkasına bağladıkları tankerlerle yangına müdahale eden ekiplere su taşıdı. Bazı mahalle sakinleri ise orman içindeki ekiplere çalışmalarında destek veriyor.


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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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