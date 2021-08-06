Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarında Cumartesi günü 04:00 ile Pazar günü 04:00 arasında Marmara Bölgesinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!Yarın( Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul'un doğusu ve Bursa'nın doğusu) ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."