Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! 7-8 Ağustos hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağış için saat verildi!

Son dakika… Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Yapılan son tahminlere göre; Cumartesi günü Yalova ve Bilecik çevreleri ile İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji hava durumu raporu
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, eyyam-ı bahur sıcaklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesi ve hafta sonu sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul'da yarın etkisini gösterecek olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa ve dolu ihtimaline karşı tedbirli olmaları yönünde halkı uyarıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.
Bugün gece saatlerinden itibaren saat 03.00'ten yarın gece saatlerine kadar il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.
AKOM, vatandaşları, dolu yağışı ve su baskını ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bu akşam ilk saatlerde Kırklareli il geneli ile Edirne'nin kuzey (Edirne, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç) ve Tekirdağ'ın kuzey (Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray), Erzurum'un batısı, Erzincan, Sivas'ın doğusu, Bayburt il geneli ve Gümüşhane'nin güney kesimleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğusu ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yarın( Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul'un doğusu ve Bursa'nın doğusu) ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük), öğleden sonra Ankara'nın batısı ve kuzeyinde (Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, yarın Tekirdağ'ın doğu çevreleri ile İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağışların bu akşam Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinde, yarın Yalova ve Bilecik çevreleri ile İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 25°C, 33°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 22°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Cumartesi) İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde yarın rüzgarın kuzeybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 26°C, 31°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 23°C, 35°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Akdeniz Toroslar mevkiinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyıları ve Hatay hariç Akdeniz Bölgesi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam kuzey çevrelerinin, yarın (Cumartesi) il genelinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 29°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kıyıları hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu