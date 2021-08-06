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Giriş Tarihi: 7.8.2021 01:49

Mısırların arasına kenevir ekmiş

ABBAS ÇAKAR
Mısırların arasına kenevir ekmiş

Düzce ili Gölyaka İlçesinde jandarma tarafından düzenlenen oprasyonda, bahçesinde ektiği mısırların arasında kenevir yetiştirdiği tespit edilen M.Ç.A gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Gölyaka İlçeis Çamlıbel Köyü Karaca Mahallesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Savcılıktan alınan arama kararı ile M.Ç.A 'nın evine operasyon düzenlendi.

Şüpheliye ait ev ve eklentileri ile bahçesinde yapılan aramada mısırlar arasında ekili 11 kök kenevir, ambarda ve evinde kurutulmaya bırakılmış toplam 1 kilo 992 gram Kubar Esrar, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ele geçirldi. Uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçu ile gözaltına alınan M.Ç.A'nın Jandarma'da sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, tamamlanan işlemleri sonrası Düzce Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Mısırların arasına kenevir ekmiş
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