Motosiklet sürücüsüne çarpan kamyonun şoförü tutuklandı

Ankara çevre yolunda seyir halindeki 06 ZTE 10 plakalı kamyonun sürücüsü T.T, 06 DP 4648 plakalı motosikletiyle sol şeritten ilerleyen Burak Karaağaç adlı kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, bu anlar arkadan gelen bir başka sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı. Yaralı Burak Karaağaç'a ilk müdahaleyi olay yerindeki sürücüler yaptıktan sonra olay yerine ambulans çağrıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan kamyon şoförü T.T, ifadesinde Karaağaç'ı tanımadığını ve aralarında husumet bulunmadığını söyledi.
Seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia eden T.T, yaşanılanlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Jandarmadaki işlemlerinden tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli T.T, soruşturma savcısına ifade verdi. Ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli T.T, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Diğer yandan savcılığın tutuklanmaya yönelik talep yazısında, "Şüpheli bilerek ve isteyerek kast iradesiyle hareket edip motosikletliyi kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs etmiştir." tespiti yapıldı.
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Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "34 ZTE 10 plakalı kamyon sürücüsü Tarık Tosun tarafından yol verme tartışması yaşadığı 06 DP 4648 plakalı motorsiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine kullanmış olduğu kamyonu kasten sürerek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımız Müracaat ve Suç Üstü Soruşturma bürosu tarafından yapılan değerlendirme kapsamında şüpheli Tarık Tosun'un Türk Ceza Kanunu 81/1, 35'inci maddeleri gereğince tutuklamaya sevk edilmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından atılı suçtan tutuklanmıştır" denildi.