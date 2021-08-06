Motosiklet sürücüsüne çarpan kamyonun şoförü tutuklandı

Diğer yandan savcılığın tutuklanmaya yönelik talep yazısında, "Şüpheli bilerek ve isteyerek kast iradesiyle hareket edip motosikletliyi kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs etmiştir." tespiti yapıldı.

SON DAKİKA: Ankara'da trafikte dehşet! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü biçen kamyon kamerada

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "34 ZTE 10 plakalı kamyon sürücüsü Tarık Tosun tarafından yol verme tartışması yaşadığı 06 DP 4648 plakalı motorsiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine kullanmış olduğu kamyonu kasten sürerek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımız Müracaat ve Suç Üstü Soruşturma bürosu tarafından yapılan değerlendirme kapsamında şüpheli Tarık Tosun'un Türk Ceza Kanunu 81/1, 35'inci maddeleri gereğince tutuklamaya sevk edilmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından atılı suçtan tutuklanmıştır" denildi.