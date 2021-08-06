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Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:46 Son Güncelleme: 6.8.2021 10:47

Müşteri gibi geldi: Parayı cebe indirdi!

DHA
Müşteri gibi geldi: Parayı cebe indirdi!

İstanbul Esenyurt'ta, yabancı uyruklu kişi bir markete girdi. Tezgahtarın başka bir müşteri ile ilgilenmesini fırsat bildi. Kasadaki parayı cebe indirdi. O anlar böyle görüntülendi...

Olay, 28 Temmuz çarşamba günü saat 12.48'de Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde markette yaşandı. Yabancı uyruklu kişi, yaptığı alışverişin ardından para ödemek için kasaya geldi. Bu sırada kasiyer, dışarıdaki müşterinin çağırması üzerine kasadan uzaklaştı.

Kimsenin olmamasını fırsat bilen şüpheli, elini uzatarak kasadan para aldı. Kasiyerin hemen içeri girmesinin ardından şüpheli elini tezgahtan çektı. Kasanın açılmış olduğunu fark eden market çalışanı, yabancı uyruklu kişiyi bekleterek durumu patronlarına söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri sahipleri, paraları alan şüpheliyi marketten çıkarmayarak durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelinin paraları alma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Müşteri gibi geldi: Parayı cebe indirdi!
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