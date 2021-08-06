Müşteri gibi geldi: Parayı cebe indirdi!

Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelinin paraları alma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.