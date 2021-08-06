Ofisten parkura 7/24 spor dolu bir yaşam! Ödülleri ile sokak hayvanlarına mama alıyor

20 yıllık spor geçmişinin kendisi için artık hobi olmaktan çıktığını adeta bir yaşam biçimine döndüğünü ifade eden Kasap, "Spor, benim için alıp verdiğim nefes kadar değerli. Zihin ve beden sağlığımın sağlam temeli. Sokakta, ormanda doyurduğum hayvanlar. uzun yıllardırda evimde kedim var. Hafta içi günüm 05.30 da başlıyor.

16.30 da ofisten çıkıp, 4 gün atletizm pistine çalışmaya gidiyorum. Bazen pistte, bazen asfaltta antrenörüm SN:Serdar Ünalan tarafından verilen programımı ve esnememi yapıp saat 22:00 gibi evime geçiyorum." diyor. Ofisten çıkar çıkmaz parkura koşan Emine Kasap, koşuda elde ettiği derecelerle, örnek bir duyarlılık göstererek ödüllerden kazandığını sokak hayvanlarına harcıyor.

BUZUL GÖLÜNDEN DALIŞ YAPMAK İSTİYORUM



Tenisle başlayıp dalış, bisiklet ve koşu ile devam eden sporculuk hikâyesini SABAH'a anlatan Emine Kasap, "Tenisle ilgilenmeye başladığımda, o raketin benden büyük olduğunu, onu nasıl sallayacağımı, kavrayacağımı düşünürdüm." diyerek sözlerine başlıyor. "Yaklaşık 1,5-2 yıllık keyifli bir süreç. Tabi her şeyin bir raketle başladığını unutmamak gerek." sözleriyle devam eden Emine Kasap, "Dalış başka bir dünya. Düşünsenize suyun altındasınız, nefes alabiliyorsunuz.

Oraya misafirsiniz. Nasıl bir keşif ve büyü. Artık ne derseniz. Kaptan Cousteau'nun belgesellerinden de etkilenmiş olabilirim, bilmiyorum. Sonuçta TSSF'de Cmas2* brövem var. Dalışta gerçekleştirmek istediğim hayalim; işinin ehli bir hocayla Kaçkarlar'da buzul gölü dalışı yapmak." diye konuştu. Emine Kasap kıskandıran temposuyla ilgili şöyle devam etti:

* 7 yıl boyunca önce dağ bisikleti, sonra lisanslı olarak yol bisikleti kullandım. İki farklı takımda Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda zamana karşı başlıklarında pedal çevirdim. Bisikletlerimle, 18 Mart Çanakkale Bisiklet Turu, 10 Kasım Ata'ya Saygı Turu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Turu gibi çeşitli etkinliklere katıldım. Hafta sonları F1 Pisti, Şile, Riva, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı Yolu, Göçbeyli, Üvezli rotalarını kullanarak antrenman yaptım.

* Fransa'da Cannondale takımının kullandığı bisiklete resmen aşık oldum. İstanbul'a döndüğümde üzerindeki ekipmanı, fiyatlarını araştırmaya başladım. 3-4 ay sonra bisikletim Türkiye'ye gelmişti.

* Haftada 5 veya 6 gün antrenman yapıyorum. Antrenman sonrası esniyorum. Yine akşamları haftada 3 gün 40-45 dakika kadar meditasyon yapıyorum. Düşünsenize biz 5 dk yanlız kalamazken ben 45 dk. zihnimi susturmaya çalışıyorum. Meditsyon özellikle yarış zamanlarında nefesime çok iyi geliyor. Hayata dair bütün planlamamı işim ve antrenman programıma göre yapıyorum.

ÖNEMLİ OLAN SPORCUNUN GELİŞİMİ

* Yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 25 adet yarış koştu. Derece ile bitirdiği yarışlar oldu. Buna rağmen bu sonuçlara çok da aldırış etmediğini ifade ediyor. Zira Emine Kasap'a göre, "Aslolan sporcunun ne kadar gelişim gösterdiği. Bir önceki kendisinden daha iyi olup olmadığı." Bunun için de, " gelişmek için pistte, arazide, yolda aylarca çalışıyoruz." ifadelerinin altını çiziyor.



ÖDÜLLERİYLE SOKAK HAYVANLARINA MAMA ALIYOR



Emine Kasap, başarılı ve güçlü bir sporcu olmanın yanında çok iyi bir hayvansever olarak da ön plana çıkıyor. Öyle ki ödülleri ile sadece sokak hayvanlarına mama alıyor. "Annemin 3 kedisi varmış. Sanırım kedi aşkım, sokaktaki hayvanlara duyduğum bağlılık çocukluğumdan geliyor. Evde, bahçede bir hayvan olmadan nasıl yaşanır bilmiyorum. İlk etapta kendi imkanlarımla sokak hayvanlarına bakmaya başladım. Hâlâda bu süreç böyle devam ediyor. Oturduğum site bahçesinde, ormanda, sokakta, pistte onları gördüğüm her yerde. Sırt çantamda mutlaka onlar için bir şeyler, sıkı bir kucak var. Sonra çeşitli platformlarda desteğe ihtiyacı olan dostlarımız ile ilgili kendi imkanlarım dahilinde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Herhangi bir kuruluş ile hareket etmiyorum. 2019'da 148 kg mama, 2020'de 157 kg mama ile sokak hayvanlarını besledim. Son zamanlarda koştuğum yarışlarda dereceye girmeye başladım. Organizasyondan aldığım parayla onlara daha fazla mama alabiliyorum. Biliyorum ki 2021 yıl sonunda bu miktarlar daha artmış olacak."



"KADINLAR SESİNİ ÇIKARSIN"



Emine Kasap kadınlara yönelik şiddete asla tahammülü olmadığını ifade ediyor: "Yalnızca kadına yönelik olanını ön plana çıkarmak doğru bir davranış değil. Şiddet başlı başına karşı durulması gereken bir olgu. İnsan, hayvana, doğaya olarak bölünmemeli. Şiddet şiddettir. Cehalettir. Hastalıklı, insanlıktan uzak, ıslah olmayacak bir davranış biçimidir. Kadına şiddette ise; Kanıksamayın, fark edin, en baştan kabullenmeyin, o ikinci şansı verip, buluşmaya gitmeyin. Şikayet edin, sesinizi çıkarın. İnşallah bir gün toplum olarak iyileşebiliriz."

"MARATHON KOŞMAK İSTİYORUM"



* Ekim ayında Salomon Cappadocia Medium Trail'de 63 kilometre koşacak olan Emine Kasap, "Bu yarışın finish'ini güçlü ve sağlıklı bir şekilde görmek istiyorum. Sonra yarı marathon süremi daha aşağı çekmek istiyorum. 2022 yılında yurtdışında bir marathon koşmak istiyorum. Uzun vadede ise, çocuk atletizmi ile ilgili gerekli eğitimleri alıp, sabırlı, sadakatli, disiplinli genç sporcular yetiştirmek istiyorum." dedikten sonra şöyle devam etti:

SPOR BANA PLAN, PROGRAM VE DİSİPLİN KAZANDIRDI



* "Spor bana sağlık, plan, program ve disiplin getiriyor. Tüm yaşamımı her başlıkta şekillendiriyor. Dışarıdan bakıldığında sıkıcı bir hayat gibi gözükebilir ancak başucumda hep Eliud Kipchoge'nin şu cümlesi var: ''Sadece disiplinli insanlar hayatta özgürdürler. Disiplinli değilseniz ruh durumunuzun kölesi olursunuz. Tutkularınızın kölesi olursunuz..."