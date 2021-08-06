On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar akşam saatleri itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık olarak Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenirken On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçen haftaki büyük ikramiyenin devretmesiyle bu haftaki çekilişe yoğun ilgi var. Peki On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 6 Ağustos 2021 MPİ Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgula
Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı izle bağlantısı ve MPİ 6 Ağustos On Numara sonuçları bilgileri ve MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı detayları şöyle;
On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
6 Ağustos On Numara sonuçları kazandıran numaralar henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi Bakanlığı'nın online sitesinde canlı olarak takip edebilirsiniz.Bilet sorgulama ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Ağustos On Numara sonuçları: 21 - 8 - 53 - 65 - 54 - 44 - 2 - 25 - 1 - 36 - 39 - 72 - 76 - 10 - 45 - 60 - 16 - 70 - 74 - 33 - 4 - 64
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.