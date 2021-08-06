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Giriş Tarihi: 6.8.2021

Önce kuzenine sonra canına kıydı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Önce kuzenine sonra canına kıydı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Akalan mahallesinde Çağlayan Aksoy (38) ile kuzeni İlhan Aksoy (38) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Birlikte alkol alırken çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlayan Aksoy, tabancayla İlhan Aksoy'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan İlhan Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan Çağlayan Aksoy'un da Mevlütler mahallesinde aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
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Önce kuzenine sonra canına kıydı
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