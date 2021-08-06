Önce yüzükleri taktı, sonra silahla korkuttu

Gaziantep'te, katıldığı bir nişan töreninde gelin ve damada yüzük taktıktan sonra bir anda cebinden çıkardığı silahla havaya 14-15 el ateş eden damadın amcasına 48 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

1 Ağustos günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde gelin ve damada yüzük takan damadın amcası Cuma Kaya (47), bir anda belindeki tabancayı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Düğündeki kadın ve çocukların korku ve panik yaşadığı olay sırasında havaya 14-15 e ataş eden Cuma Kaya ile ilgili şikâyet üzerine Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonrası tabancayı ateşlediği tespit edilen Cuma Kaya ile damadın kardeşi Mehmet Kaya'nın evlerinde arama yapıldı. Arama sonucu Mehmet Kaya'nın evinde 22 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarmanın soruşturması sonrasında havaya ateş açtığı tespit edilen Cuma Kaya'ya, Gaziantep Valiliğince Çevre Kanunu'nun 44 H maddesine muhalefet suçundan 48 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli şahıslar, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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