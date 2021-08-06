Oyuncu Erdim Boray vefat etti

Yalancı ve Ahi Evran yapımları ile tanınan Oyuncu Erdim Boray'ın vefat haberi sevenlerini üzdü. Daha önce İzmir Kırım Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Boray için Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Genel Merkez'den paylaşılan mesajda: "İzmir Kırım Derneği eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdim Boray Perşembe günü vefat etmiştir. Merhumun cenazesi bugün İstanbul Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Erdim Boray'ın vefatı nedeniyle yaptığı açıklamada üzüntülerini ifade ederek, "Kırım davasına baş koyan kıymetli dost, Erdim Boray abimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.