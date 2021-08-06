Park halindeki araç alev aldı!

İzmit İlçesi Akçakoca Mahallesinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir araçtan aniden duman ve alevler yükseldi. Araçtan çıkan alev ve dumanları gören bölge sakinleri hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Motor kısmından alev alan araca müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yanan aracın yanında park halinde bulunan bir başka otomobilde alevler nedeniyle hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.