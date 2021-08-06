Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, kısa, uzun, ayetli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

CUMA MESAJLARI 2021! RESİMLİ, SÖZLÜ, AYETLİ CUMA MESAJLARI İLE HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN

Cuma mesajları ve sözleri mübarek günün gelmesiyle araştırılıyor. Birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, öz, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz…

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.