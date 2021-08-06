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Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:18 Son Güncelleme: 6.8.2021 09:18

Samsun'da otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı

İHA
Samsun’da otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin su kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 19. kilometresi Hacıömerli mevkisinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedri Zeki Öztürk (57) idaresindeki 10 TR 280 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarpıp su kanalına girdi. Kazada, araç sürücüsü Bedri Zeki Öztürk ile Fatma Öztürk (51) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Samsun'da otomobil su kanalına girdi: 2 yaralı
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