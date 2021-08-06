Şanlıurfa’da aşı oranlarında ciddi bir artış var

Aşı yapılanların oranının en düşük olduğu kentler arasında en son sırada yer alan Şanlıurfa'da, rakamların üst sıralara çekilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinesinde hediye çekiliş yapma kararı almıştı. Çekilişinin ikincisine de katılan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Şanlıurfa'daki koronavirüs vakalarını değerlendirdi. Müdür Gülüm, son 15-20 gündür Şanlıurfa'da vakaların 3 kat arttığını ifade ederek vatandaşları aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

"SON 15-20 GÜNDÜR VAKA SAYILARI 3 KAT ARTTI"

Son 15-20 gündür vaka sayılarının 3 kat arttığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm: "Artış sayısı sadece Urfa'da olan bir şey değil Türkiye'nin hatta sadece Türkiye'de olan bir şey değil Dünya'da da maalesef birçok ülkede artışlara rastlanıyor ciddi bir delta virüsünün artışının hakimiyetini görüyoruz. Bu tabi ki artan servis hastaları demek, entübe hastaları demek, maalesef ölüler demek bizde de hem vaka sayılarında bir artış var özellikle son 15-20 gündür hem de servis hastalarımızda hem yoğun bakımı hastalarımızda, entübe hastalarımızda önceki haftalara göre 3 katı kadar bir artış var. Aldığımız tedbirlerle şu an sunduğumuz sağlık hizmet sunumuna yüklü bir olumsuz tarafı yok ama hızı durduramıyoruz, artışı durduramıyoruz artış devam ediyor artışın bildiğiniz gibi ispat edilmiş iki yolu var kişisel tedbirlerimiz maske, mesafe, temizlik ile başarabiliriz" dedi.

"ŞANLIURFA'DA AŞI ORANLARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

Şanlıurfa'da aşıya teşvik ile başlatmış oldukları uygulamalarla aşı oranlarında ciddi bir artış görüldüğünü de ifade eden Müdür Mehmet Gülüm: "Urfa'da da aşılarla ilgili son zamanlarda ciddi bir teveccüh var önceden bir direnç vardı tedbir vardı ama sayın valimizin başkanlığında yapılan toplantılar, sizler aracılığıyla bilgilendirmeler olsun bugün de bir çekilişimiz vardı bisiklet, tablet, gezi kapsayan bir çekilişimiz de oldu bu tür uygulamalarda bir Urfa modeli söyleyebileceğimiz bir çok ilde olmayan uygulamayla aşı oranlarında ciddi bir artış var. Geçen çekilişlerde 6 bine yakın bir katılım sağlandı 18-25 yaş aralığı vardı bugün ise tam 2 katı bir oran görüyoruz inşallah bunlar her geçen hafta genç kardeşlerimizin teveccühü ile daha da artacak" ifadelerini kullandı.

"BİLİNEN BİR YAN ETKİSİ YOK"

Müdür Gülüm: "İnşallah aşılamayla ilgili zaman zamanda söylüyoruz bir kez daha sizler aracılığıyla söyleyelim, bilinen hakikaten bilim kurulu olsun, bilimsel yazılar olsun bilinen bir ciddi kalıcı yan etkisi yok kolda ağrı, ateş, hasarlar gibi bilinen bir yan etkisi yok çok güvenli rahatlıkla olmalarında fayda var çünkü bizim ağustos sonunda Eylül başında beklediğimiz ciddi artışlardan korunabilmek için aşılarını çok geciktirmemeleri lazım. Çünkü aşı olduğu takdirde hemen koruculuğu başlamıyor en az 1 ay gibi bir süre ihtiyacı var bugün olan bir kardeşimizin 1 ay sonra gibi antikorlarının oluşması hesap edilirse göz önüne alınırsa buda Eylül ayının içerisine gireceği için çok fazla beklemeden tereddüt etmeden aşılarını olmalarını istirham ediyoruz" diye konuştu.

AŞI SONRASI KAYBETTİĞİMİZ HASTA OLMADI"

Son olarak aşı sonrası hayatını kaybeden hastanın olmadığını söyleyen Mehmet Gülüm: "Özellikle Urfa içerisinde son 15 gün içerisinde yapılan çalışmada bizim yoğun bakımlarında yatan hastalarımızın %90'nı aşı takvimine uymadığını görüyoruz yani aşı takvimine uymadığından kastimiz şu anda aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış. Biliyorsunuz bir tek aşıyla olmuyor birinci aşı, ikinci aşı bazı guruplarda üçüncü aşı var bildiğiniz gibi bunları tamamlamamış kişilerden %90'nı oluşuyor ilk 15 günlük çalışma içerisinde aşılarını tamamlamış hiçbir hastamızı kaybetmediğimizi gördük yani aşılarını tamamlamış kişiler hasta olabilirler yoğun bakımına da çok az %5'lik bir kesim bu yoğun bakıma da gelebilirler ama kaybettiğimiz hasta olmadı kesinlikle. Aşı bu anlamda çok belirgin bir faydası var hatta haziran ayından bu yana biz çok şükür tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının da kaybettiğimiz olmadı" dedi.