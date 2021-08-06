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Giriş Tarihi: 6.8.2021 21:44

Şanlıurfa’daki hastanede saldırı olayında 5 tutuklama

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki hastanede saldırı olayında 5 tutuklama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hastanede maske takmama nedeniyle çıkan kavgada 9 hastane çalışanı yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Birecik Devlet Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde güvenlik görevlileri, gelen bazı hasta yakınlarına maske takmaları için uyarıda bulundu. Bazı hasta yakınları, maskesiz içeri girmek isteyince tartışma çıktı.

9 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, hasta yakınları, güvenlik görevlilerine sopa ve tekmeler ile vurmaya başladı. 9 güvenlik görevlisinin yaralandığı kavga sonrası polis ekipleri, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu evde yakalanarak, gözaltına aldı. İlçe emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi çıkarıldıkları adli mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

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Şanlıurfa’daki hastanede saldırı olayında 5 tutuklama
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