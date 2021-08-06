Şanlıurfa’daki hastanede saldırı olayında 5 tutuklama

Birecik Devlet Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde güvenlik görevlileri, gelen bazı hasta yakınlarına maske takmaları için uyarıda bulundu. Bazı hasta yakınları, maskesiz içeri girmek isteyince tartışma çıktı.

9 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, hasta yakınları, güvenlik görevlilerine sopa ve tekmeler ile vurmaya başladı. 9 güvenlik görevlisinin yaralandığı kavga sonrası polis ekipleri, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu evde yakalanarak, gözaltına aldı. İlçe emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi çıkarıldıkları adli mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.