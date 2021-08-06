Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şehit orman işçisinin kızı gönüllere dokunuyor
Giriş Tarihi: 6.8.2021

Şehit orman işçisinin kızı gönüllere dokunuyor

Şehit orman işçisinin kızı gönüllere dokunuyor
Antalya'da 18 yıl önce alevlere müdahale eden orman işçisi babası şehit olan Tansu Kaplan, yangının sürdüğü Manavgat'ta gece saatlerine kadar yanlarında bulunduğu orman işçisi ve vatandaşlara moral vermeye çalışıyor. Turizmci 30 yaşındaki Tansu Kaplan'ın orman işçisi babası Mevlüt Kaplan, Gündoğmuş ilçesinde 18 yıl önce çıkan yangına müdahale ederken dumandan zehirlenerek şehit oldu. Tansu Kaplan, bu nedenle çıkan her orman yangınında babasının emaneti gibi gördüğü ağaçların yanmasının üzüntüsünü yaşıyor. Her gün otomobilinin bagajına doldurduğu soğuk su, bisküvi, kek ve hijyen malzemeleriyle yola çıkan Kaplan, yardımları evleri yanan vatandaşlar ile görevlilere ulaştırıyor. Kaplan, "5 gündür günde sadece 3 saat uyuyorum. İnsanların bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışıyorum. Hep birlikte inşallah başaracağız" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit orman işçisinin kızı gönüllere dokunuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA