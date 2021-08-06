Sevgilisinin evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu! 18 yaşındaki Sude’den acı haber

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.