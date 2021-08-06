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Giriş Tarihi: 6.8.2021 17:45 Son Güncelleme: 6.8.2021 17:55

Sevgilisinin evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu! 18 yaşındaki Sude'den acı haber

DHA
Sevgilisinin evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu! 18 yaşındaki Sude’den acı haber

İzmit'te kan donduran bir olay meydana geldi. 18 yaşındaki Sude Akarsu, erkek arkadaşı Onur Ö.'nün evinde başından tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı bulundu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sude, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Sude Akarsu, bugün Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmit'teki olay, dün akşam İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Onur Ö.'nün evine giren ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay sonrası polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından Onur Ö., serbest kaldı.



İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Sude Akarsu, bugün Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Sevgilisinin evinde başından vurulmuş halde bulunmuştu! 18 yaşındaki Sude'den acı haber
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