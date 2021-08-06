Silivri’de kardeşiyle kaldığı metruk binada cesedi bulundu

Sokakta yaşayan 2 kardeş, geceyi geçirmek için Ali Bey Mahallesi Değirmen Durağı mevkiinde bulunan 2 katlı metruk binaya girdi. 2. katta kalan kardeşlerden birinin hareketsiz yattığını gören yan binadaki bir kişi durumu polise ihbar etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 30 yaşlarındaki Erkan isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kardeşlerin uyuşturucu kullandıkları iddia edilirken, diğer kardeş ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

