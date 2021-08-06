Son dakika: 3 Bakandan Manavgat’ta ortak açıklama! Antalya’daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü

Son dakika haberi... Türkiye son günlerde yangınlara karşı mücadele verirken, bu yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Yangınların ilk çıktığı andan bugüne kadar sahada olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangınlarla ilgili son durumu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. En kritik noktalarda alevleri durdurduk. Özellikle yangın süresince cansiperane çalışan orman teşkilatımıza, AFAD, Karayolları, Yapı İşleri, Meteoroloji, büyükşehir ve tüm belediyelerimiz, Türkiye'nin her yerinden kurumlarımız Diyanet, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımıza bu çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.