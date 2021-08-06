Son dakika: 3 Bakandan Manavgat’ta ortak açıklama! İşte yangınlardaki son durum

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Son dakika haberi... Türkiye son günlerde yangınlara karşı mücadele verirken, bu yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Yangınların ilk çıktığı andan bugüne kadar sahada olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangınlarla ilgili son durumu açıklıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"En kritik noktalarda alevleri durdurduk. Özellikle yangın süresince cansiperane çalışan orman teşkilatımıza, AFAD, Karayolları, Yapı İşleri, Meteoroloji, büyükşehir ve tüm belediyelerimiz, Türkiye'nin her yerinden kurumlarımız Diyanet, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımıza bu çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

"SAHADA BİRLİK VE BERABERLİK HAKİM"

Sahada birlik ve beraberlik hakim. Bugün bize moral veren DP Genel Başkanı, Anavatan Partisi ve heyetine teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan'dan daha önce ekip ve ekipmanlar gelmişti. Dün bir uçak Dalaman'a indi. Dün 30 itfaiye aracı ve personel Gürcistan'dan ülkemize giriş yaptı. 200 ilave personel Dalaman'a intikal edecek."