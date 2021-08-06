Son dakika: Muğla Datça açıklarında korkutan deprem! (Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi)

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

DATÇA AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünün ilçenin 52.91 kilometre açığı olduğunu duyurdu. Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yakaköy'de de hissedildi.