Son dakika! Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

ÜMİTCAN UYGUN 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Ümitcan Uygun, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, Fırat G. ve Dilan C.'nin ise 'suç delillerini karartma' suçundan konutu terketmeme adli kontrol hükmü ile serbest kalmalarını talep etti.

"EVDEN ÇIKTĞIM SIRADA BİR ŞEY FARK ETMEDİM"

Uygun emniyetteki ifadesinde Hankulu'nun ağzından kan geldiğini öğrendiğinde sağlık ekiplerine haber vermelerini söyleyerek olay yerine yeniden gitmediği ve 'beni karıştırmayın' dediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde iş yerinin yakınında gözaltına alınan Uygun, Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada bir şey fark etmedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.