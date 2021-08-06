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Giriş Tarihi: 6.8.2021 15:26 Son Güncelleme: 6.8.2021 16:03

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli açıkladı! Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altında

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli açıkladı! Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altında

Gelen son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 10. güne giren Antalya'daki yangınlarla ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu. Bakan Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'daki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Pakdemirli soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bakan Pakdemirli, "Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden OrmanınKahramanları'nı yürekten kutluyorum." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YANGINLARLA İLGİLİ SON DURUMU PAYLAŞMIŞTI

İletişim Başkanlığı da orman yangınlarıyla ilgili bugün yaptığı bilgilendirmede 196 yangının kontrol altına alındığını bildirmişti. İletişim Başkanlığı, "28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli açıkladı! Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altında
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