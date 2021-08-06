Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli açıkladı! Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altında

Bakan Pakdemirli, "Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden OrmanınKahramanları'nı yürekten kutluyorum." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YANGINLARLA İLGİLİ SON DURUMU PAYLAŞMIŞTI

İletişim Başkanlığı da orman yangınlarıyla ilgili bugün yaptığı bilgilendirmede 196 yangının kontrol altına alındığını bildirmişti. İletişim Başkanlığı, "28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.