Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli açıkladı! Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altında

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 10. güne giren Antalya'daki yangınlarla ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu. Bakan Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'daki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Pakdemirli soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Bakan Pakdemirli, "Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden OrmanınKahramanları'nı yürekten kutluyorum." dedi.
ANTALYA MANAVGAT VE GÜNDOĞMUŞ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 6, 2021
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları'nı yürekten kutluyorum.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YANGINLARLA İLGİLİ SON DURUMU PAYLAŞMIŞTI
İletişim Başkanlığı da orman yangınlarıyla ilgili bugün yaptığı bilgilendirmede 196 yangının kontrol altına alındığını bildirmişti. İletişim Başkanlığı, "28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.